ППА опубликовала "Настоящую Конституцию Армении": Армения - царство лжи
Депутат партии "Процветающая Армения" Геворг Петросян опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook свою версию Конституции Армении.
В частности, в ней говорится, что:
1. Республика Армения является царством лжи
2. Основной принцип деятельности и развития Армении - применение двойных стандартов
3. Наивысшая ценность в Армении - процветание семей как правящих, так и лояльных им элементов
4. Правосудие в Армении осуществляется путем блокирования доступа к судам и высказывания угроз в адрес судей прямо с площади "Республики"
5. Легитимность в Армении обеспечивается путем укладки на асфальт, размазывания по стенкам, и отрубанием лапок политических диссидентов
6. Госбюджет Армении управляется в соответствии с прихотями
7. Да здравствует гордый и обманутый народ Республики Армения!
Вестник Кавказа
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