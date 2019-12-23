ППА опубликовала "Настоящую Конституцию Армении": Армения - царство лжи

Депутат партии "Процветающая Армения" Геворг Петросян опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook свою версию Конституции Армении.

В частности, в ней говорится, что:

1. Республика Армения является царством лжи

2. Основной принцип деятельности и развития Армении - применение двойных стандартов

3. Наивысшая ценность в Армении - процветание семей как правящих, так и лояльных им элементов

4. Правосудие в Армении осуществляется путем блокирования доступа к судам и высказывания угроз в адрес судей прямо с площади "Республики"

5. Легитимность в Армении обеспечивается путем укладки на асфальт, размазывания по стенкам, и отрубанием лапок политических диссидентов

6. Госбюджет Армении управляется в соответствии с прихотями

7. Да здравствует гордый и обманутый народ Республики Армения!