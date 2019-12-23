Зачем Ротенберг разбудил Путина телефонным звонком?

Президент России Владимир Путин в ходе открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту провел встречу с рабочими, участвовавшими в возведении объекта.

В беседе российский лидер поделился воспоминанием о ночном звонке российского предпринимателя Романа Ротенберга. По случайности часть его рассказа попала в эфир Ruptly.

По словам президента, голос звонившего натолкнул его на мысль, что миллиардер находится в измененном состоянии сознания. Предприниматель, в свою очередь, эту догадку опроверг. Иных подробностей того разговора глава государства не привел.