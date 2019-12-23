Сторонники оккупации Карабаха обвинили Пашиняна в неумении стрелять из автомата Калашникова

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Давид Шахназарян заявил, что в последнее время опасность военных действий на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении существенно увеличилась.

"Для меня очевидно, что в таком случае должно быть неприемлемым, чтобы этими действиями руководила действующая власть, учитывая как ее интеллектуальную ограниченность, так и представления", - сказал он в ходе обсуждения в аналитическом центре "Восканапат".

По словам Шахназаряна, необходимо четко понять, что в условиях новых военных действий ни оборона линии соприкосновения, ни вся политика не может осуществляться человеком, который практически не владеет автоматом Калашникова, передает Aysor.am.