Эрдоган: санкции против "Турецкого потока" – насилие над турецким народом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал насилием над турецким народом санкции США в отношении "Турецкого потока". Он подчеркнул, что Анкара будет зеркально отвечать на все действия Вашингтона.

"Мы не тот народ, который можно связывать по рукам и ногам. Я постоянно говорю: мы не племенное государство", - отметил турецкий лидер.

Он также добавил, что приобретение Анкарой российских систем С-400 не касаются Вашингтона. "Пусть делают шаги хоть по С-400, хоть по F-35 — эти вопросы закрыты, мы их закрыли. Сейчас они, не стесняясь, говорят, что будут применять санкции в связи с "Турецким потоком". Это насилие над нашим народом", - приводит РИА Новости слова Эрдогана.