Темрезов ввел запрет на рубки деревьев в Архызе

В Карачаево-Черксии продлят до 31 декабря 2022 года действие официального запрета на рубки в лесах Архыза. Соответствующее поставление "О запрете рубки леса в границах земель лесного фонда Архызского участкового лесничества Зеленчукского лесничества КЧР" поручил продлить глава республики Рашид Темрезов.

Новый документ - более жесткий, поскольку теперь запрещено даже выборочное уничтожение старых деревьев. Более того, аукционы по продаже 25 гектаров лесов отменены, передает ""Кавказ Пост".

Напомним, ранее в республике был объявлен аукцион на проведение рубок в Архызском участковом лесничестве. На торги было выставлено более 25 га леса, находящихся в Государственном природном заказнике "Архызский". Позднее Всемирный фонд дикой природы (WWF) обратился к властям КЧР с призывом ввести запрет на рубки в лесах Архыза.