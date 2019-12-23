Белорусские пограничники не пустили россиян в "лучшую жизнь"

В Белоруссии пограничники предотвратили две попытки нарушения государственной границы гражданами России, в одном из случаев правоохранители применили оружие. Об этом сообщили в Госпогранкомитете (ГПК) республики.

Уточняется, что первый инцидент произошел еще 19 декабря в Свислочском районе на западе Гродненской области. Дежурному по заставе "Рыболы" поступил сигнал о срабатывании сигнализации на границе.

"На место выехала тревожная группа. Пограннаряд, обнаружив следы на КСП, задержал двоих граждан России, которые направлялись в сторону польской территории", - сообщили в ГКП. Так как выполнять законные требования пограничников нарушители отказались, силовики были вынуждены открыть огонь.

Задержанные оказались гражданами РФ 1985 и 1986 годов рождения, у них были изъяты смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта. "Со слов "путешественников", они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз", - сообщили ГПК.

Второй инцидент произошел в субботу, 21 декабря, в Гродненском районе Гродненской области на участке погранзаставы "Брузги". Пограничники задержали 38-летнего гражданина России, также решившего проникнуть на территорию ЕС.

Всем троим задержанным грозит депортация с запретом въезда в Белоруссию до 5 лет, передает "Интерфакс".