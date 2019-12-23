"ЖАРА" временно переедет из Баку в Сочи

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" впервые пройдет в Сочи на высокотехнологичной площадке WOW Arena 14 марта.

Организаторы обещают грандиозное шоу с участием – Григория Лепса, Сергея Лазарева, EMINа, Егора Крида и других звезд российской и зарубежной эстрады. Фестиваль проведут Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

В 2020 году пятый фестиваль "ЖАРА" в Баку пройдет с 29 июля по 2 августа.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников, отмечает Trend.