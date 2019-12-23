Калиматов пополнил автопарк "скорой" Ингушетии

Медучреждения Ингушетии получили 42 автомобиля класса "В" скорой медицинской помощи российского производства, из них 17 машин Ford Transit, в том числе три реанимобиля, и 25 единиц "Газель Next". Об этом информирует пресс-служба республиканского парламента.

Участие в торжественной церемонии передачи ключей участвовал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, спикер парламента Магамет Яндиев и главный федеральный инспектор по региону Сергей Гончаров.

По словам республиканского лидера, благодаря пополнению автопарка на новый уровень выйдет качество оказания экстренной медицинской помощи. "Все машины оснащены необходимым оборудованием, имеют высокую проходимость и могут преодолеть любое бездорожье … Уверен, сегодняшняя акция позволит устранить этот пробел", - сказал он, передает "Интерфакс".

Калиматов также поблагодарил федеральный центр за всестороннюю поддержку и помощь в вопросах совершенствования системы здравоохранения в республике.