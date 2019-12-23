Предварительно: на парламентских выборах в Узбекистане большинство не набрал никто

По итогам состоявшихся накануне парламентских выборов в Узбекистане ни одна из партий не смогла набрать более 50% голосов. Предварительные итоги голосования озвучил председатель Центризбиркома республики Мирза-Улугбек Абдусаломов.

Лидером гонки стала Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), получившая 43 мандата из 150 (34% голосов). Далее следует Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), получившая 35 мест (27% голосов). У Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) — 18 мест (14%), у Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") — 21 место (16%), у Экологической партии — 11 мест (9%).

Выборы проводились в 128 округах из 150, в остальных кандидаты не смогли набрать достаточное количество голосов. Там голосование пройдет повторно через две недели.

Явка на выборах составила 42,4%, превысив необходимый порог в 33%, передает forbes.kz.