В El Pais рассказали о режиссере из Кабардино-Балкарии

Влиянию биографии на формирование творческого метода знаменитого кинорежиссера из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов посвятило статью испанское издание El Pais.

Авторы материала обратили внимание, что режиссер в 28 лет уже стал обладателем наград Каннского фестиваля.

По словам самого режиссера, он снимает кино не ради кино, а для того, что бы передать волнующие его мысли и чувства.

Кантемир Балагов закончил кабардино-балкарскую мастерскую Александра Сокурова. Во время учебы снял несколько игровых и документальных фильмов.

В 2017 году дебютировал в качестве режиссера с полнометражным фильмом "Теснота" в программе "Особый взгляд" на 70-м Каннском кинофестивале, где получил приз

FIPRESCI, в 2017 году стал "открытием года" по версии "GQ Russia".

В 2019 году на 72-м Каннском кинофестивале фильм Балагова "Дылда" вновь стал участником программы "Особый взгляд", где получил приз за лучшую режиссуру, а также приз FIPRESCI. Фильм выдвинут от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".