Сына Гамсахурдии зарезали за плохое вино

Конфликт в Грузии, в результате которого был тяжело ранен сын экс-президента страны Звиада Гамсахурдия 43-летний Цотнэ Гамсахурдия, произошел из-за плохого качества алкоголя. Об этом сообщил один из участников инцидента.

По его словам, Гамсахурдия пообещал участникам застолья – своим соседям и друзьям – угостить их хорошим вином, однако качество алкоголя в итоге не устроило гостей, из-за чего завязалась словесная перепалка, переросшая в драку с применением холодного оружия.

В потасовке принимали участие еще пять человек, все они были задержаны правоохранительными органами. Двоим из участников инкриминируется покушение на убийство, что влечет за собой тюремное заключение сроком на 15 лет, передает vz.ru.