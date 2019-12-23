"Событие года в России": Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин по железной дороге Крымского моста отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, осуществив, таким образом, фактический запуск движения по этой железнодорожной ветке.

Сообщается, что войдя в состав, российский лидер направился в кабину машиниста, а затем перешел в один из вагонов, где провел краткую беседу с рабочими, занятыми при возведении объекта.

В ходе церемонии запуска президент заявил, что страна будет и впредь реализовывать масштабные проекты, подобные Крымскому мосту. "Вы показали, что мы можем на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет без всякого преувеличения практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем", - цитирует Путина ТАСС.

Также глава государства в режиме телемоста принял участие в церемонии отправления первого поезда в Крым, который из Санкт-Петербурга прибудет на полуостров по Крымскому мосту.

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) прошло на Московском вокзале. Состав будет находиться в пути 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет в среду, 25 декабря в 9:25 мск. Поезд прибудет на конечную станцию под звуки гимна города, композиции Вано Мурадели "Легендарный Севастополь".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту одним из главный событий года в России.