Сталин-Терминатор появился в Балахне

В городе Балахне Нижегородской области ко дню рождения Иосифа Сталина на стене предприятия "Реал-Инвест" вывесили плакат площадью более 350 кв м с изображением вождя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На плакате Сталин изображен в образе Терминатора в темных очках, внизу размещена знаменитая цитата киногероя "I'll be back" ("Я вернусь").

"Плакат размерами 27 на 13 метров (площадью 351 квадратный метр) был размещен на задании производственного комплекса "Реал-инвест" к юбилею Сталина", - рассказали в приемной предприятия, занимающегося производством газгольдеров (емкостей для хранения сжиженных углеводородных газов).

По словам гендиректора компании Лева Тарабарина, плакат был изготовлен на его личные средства. "Плакат стоит 560 тыс рублей, но нам за нашу креативность еще и скидку сделали", - поделился он.

Тарабарин отметил, что не является членом КПРФ, однако с большим уважением относится к СССР и на предприятии часто использует советскую символику.

В свою очередь, в администрации Балахнинского района заявили, что будут рассматривать законность размещения баннера, передает РИА Новости.