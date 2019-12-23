Конец года порадует москвичей апрельской погодой

На протяжении всей текущей недели в Москве ожидается по-апрельски теплая погода. Об этом сообщили в столичном метеобюро.

Согласно прогнозу синоптиков, всю неделю в столице будет облачная погода с небольшими осадками. Во вторник, 24 декабря, температура составит +5-7 градусов, местами пройдет небольшой дождик.

В середине недели температура пойдет на спад. В среду существенных осадков не ожидается, дневная температура составит около +3 градусов. В четверг характер погоды не изменится, также у нас существенных осадков не ожидается, и фон температуры не изменится.

Также в метеобюро поведали, что к началу выходных температура составит около нуля градусов, передает РИА Новости.