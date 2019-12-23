Выходцы из Азербайджана откроют первый в России центр развлечений Round One

В Москве группа компаний "Киевская площадь" откроет в ТЦ "Европейский" центр развлечений Round One, сообщил руководитель совета директоров компании Год Нисанов, являющийся выходцем из Азербайджана.

Он отметил, что сейчас компания занимается разработкой концепции игровой зоны, которая, согласно плану, будет готова к февралю.

Первый в России Round One появится на седьмом этаже "Европейского".

Сеть развлекательных центров Round One была создана в 1980 г. На сегодняшний день в нее входит около 137 объектов в Японии и США. В центрах Round One есть боулинг, караоке, игровые автоматы, спортивные развлечения и т. д. Выручка компании в апреле – сентябре этого года составила около $486 млн, чистая прибыль – около $33,8 млн, пишет газета "Ведомости".