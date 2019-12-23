Эмин Агаларов дал предновогодний концерт в Баку (ВИДЕО)

Народный артист Азербайджана, певец, композитор и бизнесмен Эмин Агаларов дал традиционный предновогодний концерт в Баку.

В рамках мероприятия певец еще раз отметил свой 40-летний юбилей. Эмин исполнил практически все свои хиты, включая "Нежная", "Девочка моя", "Мой Азербайджан" и многие другие.

Видео с концерта певец опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.