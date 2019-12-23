Эмин Агаларов дал предновогодний концерт в Баку (ВИДЕО)
Народный артист Азербайджана, певец, композитор и бизнесмен Эмин Агаларов дал традиционный предновогодний концерт в Баку.
В рамках мероприятия певец еще раз отметил свой 40-летний юбилей. Эмин исполнил практически все свои хиты, включая "Нежная", "Девочка моя", "Мой Азербайджан" и многие другие.
Видео с концерта певец опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.
A post shared by eminofficial (@eminofficial) on Dec 21, 2019 at 2:24am PST
Вестник Кавказа
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