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Эмин Агаларов дал предновогодний концерт в Баку (ВИДЕО)

Эмин Агаларов дал предновогодний концерт в Баку (ВИДЕО)

Народный артист Азербайджана, певец, композитор и бизнесмен Эмин Агаларов дал традиционный предновогодний концерт в Баку.

В рамках мероприятия певец еще раз отметил свой 40-летний юбилей. Эмин исполнил практически все свои хиты, включая "Нежная", "Девочка моя", "Мой Азербайджан" и многие другие.

Видео с концерта певец опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

 
 
 
 
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A post shared by eminofficial (@eminofficial) on Dec 21, 2019 at 2:24am PST

 

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