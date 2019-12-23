Убийцы Джамаля Хашкаджи будут казнены

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом на пресс-коференции в Эр-Рияде сообщили представители генеральной прокуратуры королевства.

При этом еще трое фигурантов были приговорены к 24 годам лишения свободы.

Всего по делу проходили 11 человек, передает ТАСС.

Напомним, Джамаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями в адрес политики Саудовской Аравии, пропал 2 октября 2018 года при посещении генконсульства в Стамбуле. Позднее Эр-Рияд сообщил, что журналист погиб в результате произошедшего там конфликта. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб проинформировал, что под следствием находятся 18 человек. Эр-Рияд неоднократно заявлял, что проводит собственное расследование, а также отрицает международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран.