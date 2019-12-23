Дороже некуда: озвучен рекорд аренды двухкомнатной квартиры в Москве

В "Инком-Недвижимость" назвали, где в Москве находятся самые дорогостоящее предложение среди двухкомнатных квартир, сдающихся в аренду.

По данным экспертов компании, первое место в рейтинге занимает двушка" в башне "Око". Квартира площадью 115 кв метров сдается за 450 тыс рублей в месяц.

Второе место занимают двухкомнатные апартаменты в башне "Санкт-Петербург" на Пресненской набережной, арендовать которые можно за 320 тыс. рублей. Общая площадь объекта - 191 кв. м.

"Бронза" отдана "двушке" за 200 тыс рублей, которая находится в 5-этажном особняке в Леонтьевском переулке. Квартира имеет площадь 80 кв м.

Ранее в "Инком-Недвижимость" подсчитали стоимость самой доступной арендной квартиры в Москве в декабре. По данным компании, минимальная арендная ставка составила 24 тысячи рублей в месяц.