ДТП в Рустави унесло две жизни

В Грузии на трассе Лило – Рустави произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. В пресс-службе МВД сообщили, что столкнулись трайлер и легковой автомобиль.

В ведомстве добавили, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло гибель двух или более человек".

Виновному грозит от 6 до 10 лет лишения свободы, передает Спутник-Грузия.