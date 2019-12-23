Главная » Новости

Лавров: Россия ответит на санкции США по "Северному потоку-2"

Лавров: Россия ответит на санкции США по &quot;Северному потоку-2&quot;

Вводя санкции против строительства трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", США продемонстрировали, что работа американской дипломатии направлена на устрашение оппонента.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркнув, что действия Вашингтона не останутся без ответа.

"США лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению разными методами - санкциями, ультиматумами, угрозами, - сказал он в ходе выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что санкции США в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" вступили в силу 20 декабря, напоминает ТАСС.

1415 просмотров






Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!