Трамп отпразднует 75-летие Великой Победы в Москве?

Президент США Дональд Трамп примет участие в торжествах по случаю 75-летия Великой Победы в Москве, если позволит график. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Он уточнил, что Трамп получил приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в торжествах.

"Президент Трамп не раз, в том числе во время моего визита в Вашингтон, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график", - приводит ТАСС слова главы МИД РФ.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, Трамп вполне может посетить праздничные мероприятия на 9 мая в Москве, если это будет выгодно ему с точки зрения новой предвыборной кампании.

"Трамп будет исходить из того, как этот визит повлияет на избирательную кампанию, которая как раз в мае будет в самом разгаре. В связи с этим, мне кажется возможным, что Трамп в Москву действительно приедет. Кроме того, 75-летие победы СССР в Великой Отечественной войне – это хороший повод, для того чтобы ответить критикам с позиции уважения к исторической памяти", - указал он.

При этом на выбор Дональда Трампа будут ориентироваться руководители зависимых от США западных стран. "Я думаю, если мы говорим о западных союзниках США, скорее они будут руководствоваться тем, приедет он или нет чем наоборот", - добавил Михаил Ремизов.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поставил визит Трампа в Москву в зависимость от внутриполитической обстановки в США. "У Трампа, безусловно, есть желание общаться и попробовать выстраивать двусторонние отношения с Путиным. В то же время, он зависим от традиций американской политической жизни, от нынешней ситуации, которая характеризуется затяжным противостоянием между демократами и республиканцами, и от избирательного периода, который начнется уже в январе. Эти факторы зависимости Трампа от политической жизни США будут оказывать сильное влияние на принятие им решения. В данный момент ни он сам, ни его оппоненты, ни его союзники не смогли бы точно оценить, каким будет это решение", - пояснил он.

"Разумеется, он примет выбор независимо от решений других западных лидеров. Трамп относится к категории политиков, которые задают тон, а не приспосабливаются к тону, по своим алгоритмам поведения он сторонник самостоятельных решений. Поэтому я не думаю, что фактор участия европейских лидеров в мероприятиях по празднованию 75-летия Великой Победы каким-то образом повлияет на него. Скорее будет влиять возможность встретиться на российской площадке с лидером Китая и с лидером Северной Кореи. Это имело бы для него большее значение, чем визит в Москву, скажем, Эммануэля Макрона", - заключил Владимир Оленченко.