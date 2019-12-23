Российские аэропорты получили новейшую технику, но использовать ее не могут

Российским аэропортам запретили использовать новую аэродромную технику. Речь идет о самоходных пассажирских трапах, перронных автобусах, противообледенительных машинах, самоходных платформенных транспортерах-перегружателях и другой технике.

В конце октября Федеральная таможенная служба (ФТС) отказалась выдавать ПСМ на такую спецтехнику из-за отсутствия ее сертификации, пишет "Ъ" со ссылкой на источники. В письме ФТС начальникам региональных таможенных управлений указывается, что порядок заполнения единой формы ПСМ установлен решением коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 18 августа 2015 года "о паспорте самоходной машины и других видов техники", исходя из которого для выдачи паспорта на новую технику нужно подтверждение соответствия.

В свою очередь, представитель ассоциации производителей самоходной техники "Спецавтопром" пояснил, что такой процедуры для аэродромных машин не существует. Международная ассоциация аэропортов в связи с данной проблемой обратилась с письмом к замминистра транспорта Александру Юрчику и сообщила, что подобные затруднения возникли у нескольких крупнейших аэропортов РФ, в том числе в московском "Внуково", петербургском "Пулково" и в аэропорту Сочи. В письме ассоциация оценивает ситуацию как "крайне негативную" и просит министерство транспорта внести поправки в воздушное и таможенное законодательство, в том числе на уровне ЕЭК.