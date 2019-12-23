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В Узбекистане сняли своего "Алладина" (ВИДЕО)

В Узбекистане сняли своего &quot;Алладина&quot; (ВИДЕО)

Съемки короткометражки, посвященной новым приключениям Аладдина, прошли в Узбекистане. На кадрах запечатлено как сказочный герой уходит от погони на фоне местных достопримечательностей.

Авторы отмечают, что фильм снят в историческом жанре с использованием элементов паркура. Узбектуризм сообщает, что съемки проходили у исторических зданий древних городов Хивы и Бухары, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Режиссер фильма – известный видеоблогер devinsupertramp или Девин Грэм, в главной роли – Кален Чан, а режиссером фильма стал.

"Люди были невероятно дружелюбны, еда была невероятной, а здания и история были феноменальными!" – поделился блогер, передает Sputnik Узбекистан.

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Вестник Кавказа

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