В Узбекистане сняли своего "Алладина" (ВИДЕО)

Съемки короткометражки, посвященной новым приключениям Аладдина, прошли в Узбекистане. На кадрах запечатлено как сказочный герой уходит от погони на фоне местных достопримечательностей.

Авторы отмечают, что фильм снят в историческом жанре с использованием элементов паркура. Узбектуризм сообщает, что съемки проходили у исторических зданий древних городов Хивы и Бухары, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Режиссер фильма – известный видеоблогер devinsupertramp или Девин Грэм, в главной роли – Кален Чан, а режиссером фильма стал.

"Люди были невероятно дружелюбны, еда была невероятной, а здания и история были феноменальными!" – поделился блогер, передает Sputnik Узбекистан.