Казахстан, Киргизия и Беларусь выступили против российского софта

Представители стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), — Белоруссии, Казахстана, Киргизии — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты. Об этом сообщается в протоколе совещания.

По мнению представителей Киргизии, Белоруссии и Казахстана, принятые РФ поправки во внутреннее законодательство противоречат договору о ЕАЭС, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и техническому регламенту Таможенного союза. Они заявили, что закон о ПО может ограничить в России оборот технических товаров из других стран ЕАЭС и препятствовать работе внутреннего рынка, пишет газета "Ведомости".

Напомним, 2 декабря президент России Владимир Путин подписал законопроект, вступающий в силу с 1 июля 2020 года. В соответствии с документом на продающихся в России смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией смарт-ТВ должны быть изначально установлены отечественные приложения. За отказ от предустановки предусмотрены штрафы: от 100 тыс до 500 тыс руб для индивидуальных предпринимателей и от 500 тыс. до 1 млн руб для юридических лиц.