Главная » Новости

Амстердам запросил помощь Москвы в расследовании крушения MH17

Амстердам запросил помощь Москвы в расследовании крушения MH17

Нидерланды обратились к России с просьбой о помощи по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

По его словам, парламент Нидерландов "будет отдельно проинформирован о прогрессе по данному вопросу".

Он также выразил разочарование тем, что российская сторона не смогла выполнить запрос прокуратуры о временном задержании жителя Донецкой народной республики Владимира Цемаха, являющегося подозреваемым по делу MH17.

"Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства", - обратил внимание он, передает ТАСС.

510 просмотров



Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!