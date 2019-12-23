Новак: Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

"Мы значительно уже опередили Соединенные Штаты Америки по поставкам СПГ. Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев это 13%", - сказал он, отметив, что несколько лет назад Россия практически не осуществляли поставки СПГ.

"За счет ввода новых проектов у нас уже почти 12-13 млн тонн поставляется. А если брать, например, США, у них за два года прирост составил с 4-5 млн тонн до 9 млн тонн", - цитирует министра ТАСС.

Глава ведомства также обратил внимание на то, что сейчас потребление сжиженного природного газа растет в странах, куда Россия не поставляет трубопроводный газ.

Кроме того, Новак отметил, что в будущем доля газа в энергобалансе будет расти, а доля нефти и угля снижаться.