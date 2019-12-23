Федерация бокса готова устроить поединок Кадырова и Емельяненко

Руководитель Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что считает возможным проведение боя между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и бойцом MMA Александром Емельяненко.

"Нужно проводить бой по правилам бокса. Рамзан Ахматович (Кадыров – прим ред) занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой", - приводит Sport24.ru слова Кремлева.

Чеченский лидер вызвал Александра Емельяненко на поединок в рамках флешмоба "вызови Емельяненко". "У нас в спортивном мире пошла такая мода – все, кому ни лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать", - отметил Кадыров. При этом он заявил, что еще не решил, проводить ли поединок по правилам бокса, или по правилам ММА. "Как вы думаете – бокс или ММА?", - обратился Кадыров на видео с вопросом к зрителям.