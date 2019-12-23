Экологические "горячие точки" обозначены в России

Экологические проблемы разнятся в зависимости от региона, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Так, например, "исчезающие редкие виды древесины – это колоссальная беда Дальнего Востока…, а нефтешламы, буровые шламы – проблема регионов активной нефтедобычи, например ХМАО, ЯНАО".

"Проблемы с разработкой месторождений угля и стивидорными компаниями также есть на Дальнем Востоке, в морских акваториях", - сказала она.

Радионова подчеркнула, что наиболее сложная ситуация сложилась в Находке, где "жители не могут открыть форточки из-за угольной пыли". "Лежит черный снег. Все поменяли окна на пластиковые, между домами поставили станции мониторинга", - поведала она, обратив внимание на то, что угольная пыль не только взрывоопасна, ее взвеси пагубно сказываются на здоровье.

"На следующий год Росприроднадзор запланировал серьезные мероприятия в Находке", - заверила она, передают "Известия".