Кадыров проведет пресс-конференцию в стиле Путина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров анонсировал традиционную пресс-конференцию. Конференция пройдет сегодня, 23 декабря в студии ЧГТРК "Грозный".

"В понедельник я отвечу на самые острые и злободневные вопросы, связанные с итогами уходящего года и планами на предстоящий период", - говорится в сообщении, опубликованном на странице соцсети чеченского лидера.

"Я готов к исключительно открытому и честному разговору", - подчеркнул он.

Отмечается, что участниками пресс-конференции станут не только журналисты, но и все жители республики.