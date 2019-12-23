Зеленский наговорил Трампу такого, что США немедленно прекратили военную помощь Украине - Белый дом

Служащий Белого дома Майк Даффи спустя 91 минуту после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским связался с представителями Пентагона и поручил приостановить выделение американской военной помощи Украине. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на электронные письма представителей администрации США.

В частности, Даффи просит, чтобы американское оборонное ведомство "приостановило" оказание помощи Киеву в соответствии с планом администрации пересмотреть решение о выделении средств.

"Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания", - отмечается в письме сотрудника Белого дома, передает "Интерфакс".

Напомним, Демократическая партия США в конце сентября инициировала процедуру импичмента в отношении Трампа. Поводом стал телефонный разговор Трампа с Зеленским, в ходе которого американский лидер призывал своего украинского коллегу инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины. По версии демократов, Трамп оказывал давление на Зеленского, угрожая заморозить американскую военную помощь Украине.