Крым готов к поездам с Кубани

Инфраструктура Крыма полностью готова к запуску железнодорожного сообщения с материковой Россией, все вокзалы и железнодорожные пути отремонтированы и приведены в порядок, заявил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

"Крым полностью готов к приему поездов. Вокзалы все приведены в полную готовность. Все железнодорожные пути и вокзалы отремонтированы и приведены в порядок. Крымчане ждут запуска железнодорожного движения", - отметил депутат.

В тождественной церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту примет участие президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

Напомним, мост из Краснодарского края в Крым является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км.