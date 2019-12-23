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Россия рассчитывает на завершение "Северного потока-2"

Россия рассчитывает на завершение &quot;Северного потока-2&quot;

Россия рассчитывает, что строительство  трубопровода "Северный поток - 2" будет завершено в ближайшее время, несмотря на все сложности. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"28 ноября проектная компания продолжила строительство трубопровода "Северный поток - 2", и сейчас идет укладка", - подчеркнул глава ведомства, отметив, что российская сторона рассчитывает, что в ближайшее время уже строительство газопровода завершится, передает РБК.

Ранее сообщалось, что занимавшаяся укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2" швейцарская компания Allseas, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.

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Вестник Кавказа

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