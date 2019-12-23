Теймур Раджабов оспорит шахматную корону Карлсена

Список участников турнира претендентов за шахматную корону бы опубликован Международной шахматной федерацией (FIDE). Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В рамках турнира, стартующего в Екатеринбурге 15 марта, выступят восемь гроссмейстеров.

Ранее места в турнире претендентов обеспечили – участник матча за шахматную корону 2018 года Фабиано Каруана, азербайджанец Теймур Раджабов и китаец Дин Лижэнь, а также победитель турнира на острове Мэн китаец Ван Хао. Россию на турнире представят Александр Грищук и Ян Непомнящий, занявшие первые два места в серии Гран-при FIDE.

Также выступят голландец Аниш Гири, занимающий наивысшую позицию в суммарном мировом рейтинге из тех, кто не смог квалифицироваться на турнир претендентов, а также россиянин Кирилл Алексеенко, получивший специальное приглашение (wild card) от организаторов, передает newsru.com, уточняя, что участие Алексеенко еще должно быть подтверждено.