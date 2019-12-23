Армия России усилилась "Витязем"

Концерн "Алмаз–Антей" поставил Минобороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы большой дальности С-350 "Витязь", сообщили в пресс-службе производителя.

Официальная церемония передачи комплекса состоялась накануне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В пресс-службе "Алмаз–Антея" сообщили, что разработка комплекса была завершена в первой половине года, а уже в конце июня "Витязь" был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот".

Комплекс способен поражать все существующие и перспективные средства предполагаемого противника, в том числе малозаметные цели и крылатые ракеты, на предельно малых и больших высотах. ЗРС может работать как автономно, так и в составе эшелона ПВО. Боевая работа С-350 полностью автоматизирована, передает РИА Новости.