Столтенберг запросил встречу с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Глава альянса планирует обсудить с российским лидером отношения России и НАТО.

Соответствующее заявление Столтенберг сделал в опубликованном в понедельник интервью агентству DPA.

"Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным", - сказал он, отметив, что пришло время сесть за стол переговоров.

"Россия - наш крупнейший сосед, так это и останется", - обратил внимание глава альянса.

Столтенберг подчеркнул, что даже если в обозримом будущем отношения с Москвой не улучшатся, альянсу нужно быть в состоянии "управлять" такими отношениями, передает ТАСС.