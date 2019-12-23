Четыре человека отравились газом в Бабаюртовском районе

В поселке Сулак Бабаюртовского района Дагестана произошла утечка бытового газа, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Причину утечки устанавливают специалисты.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел сегодня утром.

"В частном доме в поселке Сулак отравились четыре человека - один взрослый и трое детей 2013, 2014 и 2019 годов рождения. Всех их бригада скорой помощи доставили в больницу города Кизилюрта", - сообщили в Минздраве Дагестана.

Состояние пострадавших специалисты оценивают как среднее, передает "Интенрфакс-Юг".