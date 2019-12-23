"Эксмо" пытается заблокировать YouTube

Российское издательство "Эксмо" намерено добиться от "Яндекс.Видео" и YouTube удаления нелегальных аудиоверсий книг, в том числе через суд. При этом в издательстве также не исключают, что будут настаивать на полной блокировке этих сервисов в России, сообщил гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко.

Мосгорсуд 2 декабря удовлетворил апелляцию "Эксмо" об обеспечительных мерах в отношении нелегальных аудиоверсий книги Лю Цысиня "Задача трех тел". В первой инстанции суд отклонил жалобу издательства за недостаточностью доказательств.

В соответствии с решением суда YouTube и "Яндекс" обязаны удалить нелегальные копии этого произведения, в противном случае они будут заблокированы в России.

На данный момент аудиоверсия книги доступна на обоих ресурсах. В "Яндексе" сказали, что не получали представления суда и отказались от комментариев. В компании Google, которой принадлежит YouTube, также не прокомментировали инцидент.

При этом Рябыко заявил, что издательство намерено идти в своей борьбе до конца.

"Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке "Яндекс.Видео" и YouTube в России", - приводит "Ведомости" слова главы АЗАПИ.

Напомним, вечная блокировка как мера борьбы с пиратством действует в России с 2015 года.