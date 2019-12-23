Температура в Москве вновь может побить рекорды

Температура воздуха в Москве сегодня может подняться до плюс восьми градусов, установив рекорд за 71 год метеонаблюдений, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Он уточнил, что максимальная температура за последний 71 год была в 2015 году, когда столбик термометра поднялся до отметки 5,9 градуса. "А сегодня этот рекорд может быть побит, и это тоже будет рекорд за 71 год", - приводит РИА Новости слова метеоролога.