"Краснодар" ответит за неподобающее поведение

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал футбольный клуб "Краснодар" выплатить штраф в размере восьми тысяч евро за неподобающее поведение игроков в матче 5-го тура Лиги Европы против "Базеля".

В ходе победной для "быков" встречи (1:0), краснодарские футболисты получили пять желтых карточке, две из которых на счету форварда Ари, забившего победный гол.

Отметим, что согласно правилам УЕФА, пять и более желтых карточек на одну команду считается неподобающим поведением на поле и несет за собой наказание для клуба.

Клуб должен заплатить штраф в течение 90 дней с момента ознакомления с решением.