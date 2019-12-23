Бетоновоз протаранил дом с легковушкой и уплыл по Неве

Бетоновоз врезался в дом в Санкт-Петербурге, протаранил легковушку, а затем съехал в Неву, информирует управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Ведомство уточняет, что ДТП произошло возле дома 16 на Октябрьской набережной.

По данным МЧС, бетоновоз понесло течением в сторону моста Александра Невского, сейчас автомобиль зафиксирован в районе дома номер 98 по Малоохтинскому проспекту на расстоянии около 25 м от берега.

Информации о пострадавших нет, передает "Газета.ru".