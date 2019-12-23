Названы самые востребованные профессии в России

Профессия продавца-кассира заняла первую строчку рейтинга самых востребованных профессий среди рабочих и специалистов среднего звена в России. Об этом говорится в исследовании, проведенном Всероссийским научно-исследовательским институтом (ВНИИ) труда.

Также в пятерке лидеров – профессии повара, педагога профобучения, юриста и соцработника, пишут "Известия".

Также востребованными оказались специалисты по закупкам, медсестры, делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи. Авторы рейтинга уточняют, что исследование касается только профессий рабочих и специалистов среднего звена.

В то же время в издании обратили внимание на то, что эта десятка наиболее востребованных профессий значительно отличается от аналогичного списка, который раз в квартал публикует Минтруда РФ.

Так, в соответствии с последним рейтингом министерства, наиболее востребованной оказалась профессия рабочего-строителя. Также в лидерах – сотрудники металлообрабатывающих и машиностроительных производств (рабочие, механики и ремонтники), водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, руководители.

Как пояснили "Известиям" во ВНИИ труда расхождения обусловлены использованием более широкого набора инструментов для составления рейтинга, в то время как министерство представляет информацию по вакансиям, представленным в службы занятости.