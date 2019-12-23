Владимир Путин сердечно поздравил Ильхама Алиева
Президент России Владимир Путин направил поздравления своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.
Российский лидер отметил, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития и укрепляет свои позиции на международной арене.
"Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими странами", - подчеркнул Путин.
"Искренне дорожу доверием и взаимопониманием, сложившимся между нами. Рассчитываю на продолжение плодотворной совместной работы на благо народов России и Азербайджана", - добавил президент России.
Напомним, 24 декабря Ильхаму Алиеву исполняется 58 лет.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться