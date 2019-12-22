"Северный поток-2" остановился на 100%

Занимавшаяся укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2" швейцарская компания Allseas, отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Ранее на фоне подписанного президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета, вводящего санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", компания заявила о приостановке работ.

Группа судов, задействованная в строительстве, будет "расформирована", уточнили в пресс-службе компании.

По данным агентства Bloomberg, представитель Allseas отказался отвечать на вопрос о том, на какое время может затянуться реализация проекта.