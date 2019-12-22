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В Азербайджане начались муниципальные выборы

В Азербайджане начались муниципальные выборы

В Азербайджане сегодня проводятся муниципальные выборы, избирательные участки открыты для голосования с 8.00.

В нынешнем году по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 муниципальных депутатов. Выборы проводятся по 118 избирательным округам, голосование будет проходить на 5049 избирательных участках.

За ходом голосования будут следить 17 иностранных и 52 636 местных наблюдателей.

Сегодняшний день из-за выборов объявлен нерабочим, передает 1news.az.

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Вестник Кавказа

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