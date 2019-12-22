Греция приговорила россиянина Александра Винника к американской тюрьме

Греция передумала выдавать во Францию россиянина Александра Винника, арестованного во время отдыха в июле 2017 года, - в настоящее время греческие власти готовят документы для его выдачи непосредственно в США, по чьему запросу и был взят под стражу российский гражданин.

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют поступившие в распоряжение агентства документы – постановление главы Минюста Костаса Циароса и его обращение к начальнику тюрьмы Коридаллос, где содержится Винник.

В обращении сказано о необходимости оформить «акт передачи и обеспечить его передачу полицейским из США и затем России, которые прибудут, чтобы получить российского подданного Александра Владимировича Винника». «В акте должен быть точно указан срок тюремного заключения, отбытый им в Греции в рамках процедуры экстрадиции», - сказано в документе за подписью Циароса.

Подобный подход греческих властей де-факто означает, что Винника осудят и посадят в тюрьму в США, поскольку американские власти попросту не станут выдавать его российским полицейским, что бы ни было сказано в документах греческой стороны.

Опасения об этом выразил адвокат Винника Тимофей Мусатов. «Это значит, что французы не приедут и даже не собирались. Документ прямо указывает на заранее подготовленную выдачу в Соединенные Штаты», - подчеркнул он.

Другой адвокат Винника Зои Константопулу назвала поручения Минюста Греции смертным приговором россиянину.

Сам Винник уже объявил голодовку и заявил, что умрет, если его не выдадут в Россию.