Знаменитые гигантские зонты Магаса вышли в сеть

Знаменитые навесы в форме огромных английских зонтов, установленные в прошлом году на перекрестках столицы Ингушетии, стали настоящей достопримечательностью Магаса, и не так давно мэрия расширила их "компетенцию" функциями роутеров.

«С одной стороны, они служат для удобства горожан, которые могут спрятаться под ними от дождя и снега, пока горит красный сигнал светофора, с другой – зонты-трости стали одной из достопримечательностей города. Нередко туристы и гости Ингушетии и Магаса фотографируются под ними», - приводит слова автора идеи, мэра Магаса Беслана Цечоева «Российская газета».

Теперь же зонты стали частью умной инфраструктуры Магаса: они раздают wi-fi и предлагают всем желающим скачать правила дорожного движения.