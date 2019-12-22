Обзор прессы Кавказа 15 - 22 декабря

С введением в строй в 2013 году Бакинского судостроительного завода (Baku Shipyard) здесь размещается большая часть заказов по строительству судов для Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO). Как пишет газета "Азербайджанские известия", на днях состоялась торжественная церемония спуска на воду изготовленного на местной судоверфи танкера "Лачин" дедвейтом свыше 7,8 тыс. тонн и паромного судна типа Ro-Rax–"Азербайджан".

В ходе осмотра нового нефтеналивного судна президент Азербайджана Ильxам Aлиeв отметил: "Спуск на воду танкера свидетельствует о том, насколько правильное решение мы приняли, построив судостроительный завод. Все необходимые нам суда сейчас могут производиться в Азербайджане. Впервые в истории нашей страны построен как танкер, так и судно-паром". Президент подчеркнул, что строительство танкеров нового поколения, а также сухогрузов, судов для контейнерных перевозок, снабженческих, крановых и других типов плавсредств имеет большое значение для усиления транспортного и промышленного потенциала Азербайджана. "Мы обладаем самым большим флотом на Каспии — более 200 судов и увеличиваем флот. Танкер "Лачин" будет задействован не только для перевозок нефти и нефтепродуктов по Каспию, но и для перевозки жидких грузов за пределами Каспийского бассейна через Волго-Донской и Волго-Балтийский каналы", — заявил президент.

По словам главы ASCO Рауфа Велиева, на балансе предприятия 20 танкеров, еще четыре строится на Baku Shipyard. Строительство танкера "Лачин" началось в феврале 2017 года. Его длина составляет 141 метр, ширина — 16,9 метра, высота борта — шесть метров. Судно предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Вместимость шести грузовых и двух отстойных танков составляет 9190 кубометров. Судно, в отличие от других нефтеналивных плавсредств пароходства, способно пройти через Волго-Донской канал с максимальным грузом в 5600 тонн. Многофункциональное паромное судно "Азербайджан" может брать на борт до 56 железнодорожных вагонов или 50 грузовых камионов TIR. Паром может обеспечить также перевозку 100 пассажиров.

За последние пять лет, пишет газета, ASCO последовательно осуществляло обновление флота. Недавно введено в эксплуатацию пять снабженческих судов, приобретенных ASCO и его партнером по альянсу Caspian Marine Services. Основное назначение этих судов заключается в снабжении нефтегазовых платформ, но их оснастка позволяет проводить сейсмические и исследовательские работы, участвовать в поддержке подводных операций, очистке поверхности моря от нефти и нефтепродуктов.

До 2025 года пароходство планирует закупить еще около 50 судов, среди которых грузовые и пассажирские паромы, танкеры, катера и другие плавсредства. Большая часть этих судов будет построена в Азербайджане. Так, в 2020 году на судоверфи планируется построить второй танкер аналогичной серии с улучшенной конструкцией типа "Гянджа" (RST 12C). Еще два танкера со схожими характеристиками будет введено в строй в 2021 году. В этом году ASCO заключило перспективные контракты на строительство новых судов, в том числе таких, как 100-тонное грузоподъемное крановое судно, 50-тонное грузоподъемное крановое судно DP1, 50-тонный паром на понтонах, 120-тонное вспомогательное судно для установки якорей.

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По сведениям газеты "Голос Армении", непарламентская оппозиция в обстановке повышенной секретности продолжает межпартийные переговоры по формированию альтернативного парламента и альтернативного правительства страны. Слухи о намерениях оппозиции обеспокоили премьер-министра Никола Пашиняна, который, по утверждению газеты, сознает, что любая альтернатива нынешнему парламентскому большинству мгновенно выявит несостоятельность его фракции "Мой шаг" в деле принятия судьбоносных решений. Альтернативный парламент может в рекордные сроки привлечь к себе внимание политизированной публики и стать трибуной для политических дискуссий. Этот процесс поможет ускорить процесс роспуска парламента и приблизит проведение еще одних досрочных выборов на основе нового Избирательного кодекса и закона "О партиях", о необходимости которых говорят сегодня все оппозиционные силы. Рейтинг парламентского большинства сегодня очень низок. Издание напоминает, что и сам Пашинян, будучи в оппозиции, увлекался идеей альтернативного правительства, однако из этого ничего не вышло. У нынешней оппозиции все может получиться.

Премьер считает, что "вся государственная система сопротивляется революции". Об этом он заявил на одном из последних заседаний правительства и пообещал сокрушить эту систему. Речь шла о непродуктивности системы государственного управления, которая, по оценке премьера, настолько недееспособна, что не в состоянии выработать стратегии по важнейшим направлениям развития и представить соответствующие концепции.

Как пишет автор статьи, в Армении сложилась политическая ситуация, когда в стране нет ни второго, ни третьего, ни четвертого эшелонов власти, точнее, их наличие только формально. Абсолютные полномочия сосредоточены в руках одного человека, де-факто подменившего собой всю пирамиду власти, которая находится в подвешенном состоянии. У власти нет стратегии развития, нет идеологии. Если завтра Пашинян вдруг окажется недееспособным по причине болезни или других форс-мажорных обстоятельств, то страна окажется в пучине анархии из-за отсутствия дееспособной пирамиды власти. Если завтра премьер отменит правительство и парламент, то этого никто не заметит. Публичные выступления членов команды премьера свидетельствуют о том, что эти люди не обладают государственным мышлением, навыками системного подхода к решению проблем и шкалой ценностей, без которых управление государственной машиной невозможно, считает автор.

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В Карачаево-Черкесии в рамках программы "Земский учитель", которая стартует в республике в следующем году, получат работу в селах 27 учителей, информирует газета "Черкесск: вчера, сегодня, завтра". По условиям программы, право получения единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей по данной программе учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек, предоставляется по результатам конкурсного отбора претендентов. Основные критерии для отбора претендентов - наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, а также возраст до 55 лет. Заявки учителей для участия в конкурсном отборе принимаются с 10 января по 15 апреля 2020 года включительно.

В предстоящем году средства в объеме 27 млн рублей на реализацию проекта "Земский учитель" впервые будут выделены из бюджета КЧР. Ранее также глава КЧР Рашид Темрезов заявил, что в регионе наблюдается проблема старения педагогических кадров и необходимо разработать программы поддержки молодых учителей.

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На горнолыжных курортах Грузии из-за отсутствия снега, и соответственно, недостаточного количества туристов, отложено открытие зимнего сезона, назначенное на 10-15 декабря. Погода здесь настолько теплая, что специальные трассы не замерзают, и остается ждать холодов, сообщает портал "Бизнес-Грузия". Инфраструктура курортов готова к принятию туристов. Бакуриани встретит их тремя новыми канатными дорогами и новым лыжными трассами. Добавлено 10 новых гондол, в результате чего пропускная способность канатной дороги выросла на 350-400 мест. Новая инфраструктура строится для чемпионата мира по лыжному спорту, который пройдет в Бакуриани в 2023 году.

В Гудаури из-за отсутствия снега открытие сезона перенесено на неопределенное время, а гостиницы почти пустые. Там действует система искусственного снега, однако она не может обеспечить нормальное состояние лыжных трасс, поскольку погода слишком теплая. Владельцы гостиниц заявляют, что несмотря на все сложности, под новый год ожидается большой наплыв туристов – 70% мест в гостиницах Гудаури уже забронированы, соответственно, в этом году дефицита туристов не будет.

Системы искусственного снега были установлены в Гудаури и Бакуриани в 2014 году. Благодаря им функционирование курортов стало более стабильным, так как они меньше зависят от погодных условий – на сегодняшний день значение имеет уже не столько наличие снега, сколько температура воздуха.

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Газета "Южная Осетия" и информагентство "Спутник-Южная Осетия" сообщают, что президент республики Анатолий Бибилов принял участие в новогодней благотворительной акции "Фонтан желаний", организованной Государственной телерадиокомпанией "Ир". Акция проходит уже третий год. Новогодние пожелания напишут дети из интернатов и малоимущих семей. "Это социальный проект, где каждый год принимает участие около 300 детей. Они опускают кораблики со своими желаниями в фонтан. Любой желающий может принять участие в благотворительной акции, выловив кораблик и воплотив в реальность детские мечты", – рассказала заместитель директора ГТРК "Ир" Дзерасса Козаева. По ее словам, среди предпочтений детей к Новому году, наряду с гаджетами и планшетами, можно встретить одежду, одеяла и обогреватели.

Президент выловил из фонтана три кораблика, в которых учащиеся младших классов школ республики обратились к Деду Морозу с просьбой подарить им велосипеды, а один из учеников попросил приобрести 50 кг конфет для детей школы-интерната, чтобы подарить им ощущение праздника.