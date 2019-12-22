США не смогут остановить ни «Северный поток-2», ни «Турецкий поток» - МИД РФ

Американские санкции против российских энергетических проектов в Европе не смогут их остановить; и газопровод «Северный поток-2», и европейская часть газопровода «Турецкий поток» будут запущены, несмотря на все противодействие США. С таким заявлением на Первом канале выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я убежден, что «Северный поток-2», как и «Турецкий поток», состоится. «Турецкий поток» будет запущен буквально через две-три недели», - напомнил Лавров о скором запуске турецкой части «Турецкого потока».

Министр пояснил, что европейцы «понимают коммерческий интерес» в запуске «Северного потока-2», а потому стоит ожидать их содействия в запуске этого газопровода. Кроме того, он усилит их энергетическую безопасность.

В завершение Сергей Лавров указал на третий важный аспект отношения ЕС к санкциям США. «Их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе, из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось», - сказал он.