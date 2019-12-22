Рамзан Кадыров обратился к Александру Новаку

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице Вконтакте поздравил российских энергетиков с профессиональным праздником и рассказал об энергетическом комплексе республики.

«Чеченская Республика получила активный вектор развития энергетического комплекса. А с вводом в эксплуатацию грозненской ТЭС Чечня стала звеном единой энергетической сети Юга России. Также большим прорывом в этой сфере является строительство и запуск первой на Северном Кавказе цифровой подстанции «Город» в Грозном. Это инновационный шаг в создании цифрового электросетевого комплекса», - поведал он об энергетических успехах Чечни.

«С 2017 года в Чечне построили три новые подстанции «Курчалой», «Гудермес-Сити» и «Черноречье». А до конца 2024 года планируется завершить программу модернизации энергосетей нашей республики. Мы с огромным уважением относимся к труду работников энергетического комплекса и высоко ценим их профессиональную деятельность на благо жителей Чечни и России», - заявил Рамзан Кадыров.

Лично с праздником глава Чечни поздравил министра энергетики Александра Новака, гендиректора «Россетей» Павла Ливинского, а также руководителя оперативного штаба по развитию электроэнергетического комплекса ЧР, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова, министра промышленности и энергетики ЧР Рустама Шаптукаева и управляющего директора АО «Чеченэнерго» Русланбека Докуева.

«Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!», - пожелал он.