Главная » Фото

В Москве зажгли первую ханукальную свечу (фоторепортаж)

В России начинаются торжества в честь одного из главных праздников иудаизма - Хануки. Первая ханукальная свеча в Москве была зажжена сегодня вечером на площади Революции при участии главного раввина России Берла Лазара

22 декабря с наступлением темноты  евреи всего мира начали отмечать один из ключевых национальных праздников – восьмидневный праздник света Хануку – в память о чуде в Иерусалимском храме, где, по легенде, светильник не погасал в течение 8 дней. Ханука считается самым светлым праздником, сопровождающимся застольями, песнями и играми. Свет показывает правильный путь, свет – это самое чистое, самое духовное, что есть в материальном мире, и когда в  дни Хануки евреи каждый день добавляют еще одну свечу в менору, они напоминают себе, что должны расти духовно.

В Москве зажгли первую ханукальную свечу (фоторепортаж)
В Москве зажгли первую ханукальную свечу (фоторепортаж)
В Москве зажгли первую ханукальную свечу (фоторепортаж)
В Москве зажгли первую ханукальную свечу (фоторепортаж)
В Москве зажгли первую ханукальную свечу (фоторепортаж)
В Москве зажгли первую ханукальную свечу (фоторепортаж)
В Москве зажгли первую ханукальную свечу (фоторепортаж)
В Москве зажгли первую ханукальную свечу (фоторепортаж)
В Москве зажгли первую ханукальную свечу (фоторепортаж)

680 просмотров






Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!