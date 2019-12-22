В Москве зажгли первую ханукальную свечу (фоторепортаж)

В России начинаются торжества в честь одного из главных праздников иудаизма - Хануки. Первая ханукальная свеча в Москве была зажжена сегодня вечером на площади Революции при участии главного раввина России Берла Лазара

22 декабря с наступлением темноты евреи всего мира начали отмечать один из ключевых национальных праздников – восьмидневный праздник света Хануку – в память о чуде в Иерусалимском храме, где, по легенде, светильник не погасал в течение 8 дней. Ханука считается самым светлым праздником, сопровождающимся застольями, песнями и играми. Свет показывает правильный путь, свет – это самое чистое, самое духовное, что есть в материальном мире, и когда в дни Хануки евреи каждый день добавляют еще одну свечу в менору, они напоминают себе, что должны расти духовно.